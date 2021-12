Lista de atrações do Furdunço 2019 é publicada no Diário Oficial

A lista com as 45 atrações artísticas selecionadas para o Furdunço 2019 foi publicada na edição desta quinta-feira, 31, no Diário Oficial do Município. O pré-Carnaval leva uma série de microtrios e pranchões para o circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), no dia 24 de fevereiro. O desfile começa ás 13h e segue até a madrugada do dia 25.

Veja a lista de artistas selecionados:

Rixô Elétrico

Banda Eletric Team

Micro Trio de Ivan Huol

Sylvia Patrícia e Tuk Tuk Sonoro

Forró Zé Baratino

Mama Soares

A Mulherada

Os Informais

Andarilho Elétrico

DNA Dodô Primos Elétricos

Samba de Farofa

Grupo Marana

Bike da Alegria

Flor Serena - Rural Elétrica

Shantay

Xote Bakana

Geovanna Costa

Paulo DJ

Lisbeth

Maira Lins e o Boteco Elétrico

D'j Parente e D'j Sucesso Ton

Furdance

Gira Ingonça

Os My Friends

Banda ComPassos e Serpentinas

Adriano Rezende

Forró Massapê

Bike Axé

Salada Mista

Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas

Banda Cativeiro

Banda Alayé

Marcionilio Prado

Mambolada

Faustão e os Mongas

Makonnen Tafari / Nova Saga

Banda Contato71

Raça Pura

Vitrola Baiana

Mammá Di Souza

Banda Xote de Anjo

Trio Bahia Bass - Tele Funk Soul e Convidados

Trio do Reggae

Espaço Musical

Quabales

