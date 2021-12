Orla tem clima retrô e LGBT

O desfile de trios, nesta sexta-feira, 24, no circuito Dodô (Barra-Ondina), reuniu em um único dia muitos dos nomes mais conhecidos da cena baiana.

Uma das primeiras, Claudia Leitte puxou o bloco estreante Blow Out. Vestida com um maiô vermelho, trouxe repertório que lembrou antigos carnavais, canções do início da carreira de artistas como Márcia Freire, Daniela Mercury, Bell Marques e Margareth Menezes.

Depois foi a vez de a pipoca invadir a avenida. À frente, o cantor Saulo, que também tocou sucessos antigos, como Arrasta, Arrasta, da banda Beijo.

O clima de nostalgia foi reforçado por Amanda Santiago, ex-Timbalada, que trouxe cantores da primeira formação do grupo, como Ninha e Patrícia. Juntos, cantaram alguns dos hits da banda para mais uma pipoca animada.

O sol já começava a se pôr quando Bell Marques deu a largada do bloco Vumbora/Nana Banana. “Nós estamos surpreendidos. Está uma calmaria. Viemos do Farol tocando tudo”, disse o cantor.

A noite teve, ainda, atrações como Timbalada, com a nova cantora Milane Hora, o cantor Edcity, banda Eva e Daniela Mercury, que, à frente de uma pipoca, fez homenagem ao público LGBT.

Casamento gay

No trio, Daniela anunciou que simularia um “casamento gay”, e se apresentou com o mesmo vestido que usou no matrimônio com a jornalista Malu Verçosa. “Quem quer participar do meu casamento gay? Hoje é dia de empoderamento gay. Tem alguma bicha aí embaixo? Alguma sapata?", brincou a baiana. Mc Beijinho, autor de Me Libera Nega participou do desfile da "Pipoca da Rainha".

Ainda no início do trajeto, Daniela chamou Malu e cantou para ela, antes de beijá-la, para delírio da pipoca que a acompanhava. Daniela ainda criticou a curta distância entre os trios: “Eu vou ter que cantar a música dos outros? Os trios estão próximos demais!”.

Para o término da noite, estavam previstos os desfiles das cantoras Anitta, Preta Gil e a pipoca de Igor Kannário.

