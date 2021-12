Órgãos anunciam Ações de defesa de direitos na festa

O governo estadual também divulgou ações de responsabilidade social previstas para o Carnaval deste ano, que contará com destinação de recursos para a capital e outros 16 municípios.

Uma delas é a instalação do Observatório de Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes, responsável por atender vítimas de exploração do trabalho infantil, exploração sexual, violência familiar ou institucional e os apreendidos por órgãos de segurança.

Destacado para combater o racismo, o Centro Nelson Mandela Itinerante funcionará no Procon (rua Carlos Gomes, 746, Centro), de quinta, 4, a terça-feira, 9, das 14h às 22h.

A ação EcoFolia Solidária - O Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente visa apoiar 1,5 mil catadores de lixo, com apoio à coleta seletiva, buscando fortalecer redes de cooperativas de reciclagem.

Mulheres

Nesta quinta-feira, 28, a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) lançou a ação Vá na Moral ou Vai se Dar Mal. Vítima de violência e inspiradora da lei que pune agressores de mulheres, Maria da Penha esteve no evento do governo, de manhã, e na SPM, à tarde, sendo a madrinha da campanha.

