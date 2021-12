Ordem para desfile no Carnaval de 2019 é divulgada pelo Comcar

A ordem do desfile dos trios elétricos no Carnaval de Salvador 2019 foi divulgada pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar) nesta terça-feira, 20, por meio do Diário Oficial do Município.

O evento acontecerá, entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março do próximo ano, nos circuitos Sergio Bezerra (Barra), Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra/Ondina), Batatinha (Centro Histórico/ Rua Chile) e Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina).

