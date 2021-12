Operação Abadá inicia nesta sexta com reforço em pontos de entrega

A Operação Abadá, realizada pela Polícia Militar, foi lançada na manhã desta quinta-feira, 21, no Shopping da Bahia. O ato inicia nesta sexta-feira, 22, mesma data que começa a entrega de mais de 230 mil abadás para as festas carnavalescas. Ao todos 830 agentes irão trabalhar nos pontos de resgate.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o reforço será implementado no Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Mundo Plaza e Iguatemi Business. Para a ação, foram contratados 670 profissionais, que serão distribuídos em pontos estratégicos até o dia 5 de março, último dia de Carnaval.

Ao todo serão montados 12 postos de área com o foco em prevenir roubos e furtos dos abadás. Segundo o chefe do Centro de Planejamento Operacional do Comando de Operações da PM, o tenente-coronel Ricardo Santana, os cuidados devem se estender aos foliões. "A gente também orienta que as pessoas que forem resgatar as camisas utilizem outros tipos de embalagens para o transporte das peças", explica.

Cerca de 160 policiais civis também participa da Operação de Abadá. De acordo com a delegada Fernanda Porfírio, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil, o reforço busca promover segurança aos que irão retirar seus abadás. "Estamos atentos a qualquer atitude suspeita e numa parceria muito forte com Shopping da Bahia e com a PM. Não é a toa que nos últimos anos não temos ocorrências registradas nesse sentido, mas não podemos baixar a guarda", relata.

adblock ativo