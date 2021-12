Onze hotéis situados nos circuitos do Carnaval são autuados por irregularidades

Onze hotéis e pousadas instalados nas imediações dos circuitos do Carnaval foram autuados por irregularidades. A ação foi realizada pela Coordenação de Fiscalização do Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas, do Corpo de Bombeiros na última semana e teve o resultado divulgado nesta terça, 30.

Nas inspeções, foram verificados os documentos de licenciamento, o cumprimento de medidas de segurança contra incêndio e pânico, como a presença de extintores e validade, saídas de emergências, sinalizações e proximidades de rede de hidrantes.

Todos os onze estabelecimentos analisados foram autuados. Outros três hotéis, que já haviam passado por avaliação anteriormente, foram multados. Após os Autos de Infração (AI), as instituições têm de 30 a 180 dias para adotar as medidas de segurança apontadas pelos profissionais.

