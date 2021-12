Olodum arrasta a pipoca com homenagem aos 30 anos de "Faraó"

A banda Olodum arrastou uma multidão na tarde desta terça-feira, 28, homenageando a música Faraó, que completa 30 anos neste último dia de Carnaval. Com diversos sucessos, como 'Protesto Olodum', 'Rosa' e 'Nossa Gente', o Olodum levou o circuito Osmar, no Campo Grande, à loucura.

O tema do Olodum, neste ano, foi "O Sol - Akhenaton: Os Caminhos da Luz", que homenageia os 30 anos do primeiro álbum do grupo, o "Egio Madagascar". Este foi o primeiro cd de samba reggae do mundo, com a aclamada canção 'Faraó Divindade do Egito', que foi lembrada em vários momentos pelo grupo na passagem pelo Campo Grande.

