Oito DJ's tocam até meio-dia no encerramento do Carnaval

Está chegando ao fim!! O Carnaval que comemorou os 30 anos da axé music e teve como protagonista o pagodeiro Igor Kannario está terminando depois de sete dias de muita festa, um camarote derrubado pela chuva na Barra, a despedida de EdCity, Márcio Victor cantando depois de 16 horas de uma operação de apendicite, o prefeito ACM Neto dançando arrocha em cima do trio de Alinne Rosa, Bell Marques pela primeira vez afastado do Chiclete com Banana, o Baiana System se consolidando como banda queridinha do folião pipoca, Daniela Mercury de volta ao Campo Grande após 20 anos de ausência,e Luiz Caldas outra vez comandando um trio.

Com tantas novidades na maior festa popular do planeta, a Quarta-Feira de Cinzas em Salvador não poderia ser igual às outras. E pelo menos oito DJ's já confirmaram presença no arrastão que vai marcar o encerramento do Carnaval 2015. Eles vão tocar até o meio-dia desta quarta-feira, terminando a folia em Ondin. O anúncio foi antecipado pelo prefeito ACM Neto em sua conta no Twitter.

