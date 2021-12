O que faz uma música ser a melhor da folia

O cacique Carlinhos Brown bem que poderia levar também o título de "Máquina de Fazer Sucessos". Afinal, nesses 30 anos de axé music, ele conseguiu emplacar seis composições como as melhores músicas do Carnaval de Salvador. Margarida Perfumada, em 1996, Rapunzel, em 1997, Latinha, em 1998, Dandalunda, em 2003, Maimbê Dandá, em 2004, e Cadê Dalila, em 2009.

Mas, mesmo emplacando vários hits como as melhores ou mais tocadas durante a folia, Brown atribui ao coletivo o sucesso das suas composições.

"Esse é um coletivo que cada um faz sua parte e, quando todas elas se juntam dão sentido a esta meia lua inteira. Quando olhamos de baixo, parece só um pedaço, mas é uma banda. Essa banda se chama axé. Com isso, se torna óbvio o êxito do coletivo, explica Brown de forma poética.

Parceiro musical de Brown e autor de sucessos de artistas como Ivete Sangalo e Chiclete com Banana, Alain Tavares é compositor desde os 11 anos. Ele explica que é preciso dedicação e ter uma mensagem na composição para criar um hit.

"Procuro sempre passar uma mensagem positiva, alegre. Mesmo que seja uma letra simples, ela precisa tocar as pessoas, ter uma boa levada, é isso que faz ser sucesso", conta Tavares.

Na 'boca do povo'

Para Luis Ganem, crítico e especialista em música baiana, além das mensagens, o hit do Carnaval tem que ser aquela composição que está na 'boca do povo'.

"A melhor é a que faz a galera que está no chão gritar, mostrar empolgação só de ouvir a primeira batida. O fato de ser interpretada por um cantor carismático, bastante conhecido, também conta", opina.

Professora de música, Walldelia Diaz acredita que as músicas consideradas melhores da festa estão perdendo qualidade, mas conseguem agradar ao folião, por isso emplacam.

"Hoje se faz música apenas com um acorde. Não há mais letras, a poesia, como no início da axé", resume.

Apostas

Para 2015, Abana, Arrocha no Chão, Colar de Beijo, Gordinho Gostoso, Matimba, Pra Frente e Xenhenhem estão entre as mais cotadas para levar o título. Façam suas apostas!

adblock ativo