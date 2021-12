"O Mundo Escolheu Salvador" é o tema do Carnaval 2019

“O Mundo Escolheu Salvador" será o tema do Carnaval de Salvador 2019. O aval foi dado pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) na noite da segunda-feira, 12. A inspiração para o tema surgiu depois que a capital baiana foi eleita como destino imperdível para se visitar.

A única cidade brasileira integrante da lista “52 Places to Go in 2019” (“52 Lugares para ir em 2019”), publicada pelo jornal The New York Times, Salvador vem chamando atenção em algumas publicações importantes ao redor do mundo. A revista holandesa Holland Herald também aborda a capital como importante destino e menciona o Carnaval, apelidado como o “maior do mundo” e ressaltando que o evento atrai milhões de pessoas todos os anos. O veículo afirmou ainda que a celebração é “o que há de melhor” em herança cultural.

Outro exemplo é a publicação National Geographic que cita a capital baiana como o coração e a alma musical do Brasil, ressaltando a capoeira, o axé e o Carnaval, e também colocou Salvador como uma das cidades escolhidas entre os 28 lugares indicados para viajar em 2019.

Neste verão, a prefeitura tem uma estimativa de receber cerca de 610.757 turistas estrangeiros, um aumento de 16,7% em relação ao ano passado, que somou 523.650 visitantes de fora do Brasil entre os meses de janeiro e março.

