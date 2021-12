Número de foliões nos circuitos cresceu em relação ao ano passado

A quantidade de pessoas que utilizaram o transporte público ou individual de passageiros no segundo dia de Carnaval confirmou que o número de folões nos circuitos da festa cresceu em relação ao ano passado. Ao todo, foram 160,6 mil pessoas transportadas a mais este ano: 1.363.777 entre a noite de ontem e a madrugada de hoje contra 1.203.176 do mesmo período de 2018.

O total de passageiros que utilizaram o serviço da linha gratuita Lapa-Calabar deu um salto de 84.235 em 2018 para 141.889 este ano, o que corresponde a 59,3% de aumento. A linha começou a operar às 10h de quinta-feira, 28. A operação atendeu a demanda e registrou apenas três reclamações.

Ao todo, são 72 veículos circulando gratuitamente, destinados ao percurso, que saem do subsolo da Estação da Lapa até o Calabar. Basta esperar na estação ou no ponto de ônibus e embarcar no transporte. A linha roda durante 24 horas, até as 12h da Quarta-feira de Cinzas, no dia 6 de março. O ônibus nomeado "Transfer" é o único a se deslocar na Avenida Centenário durante a festa. Para o secretário da Semob, Fábio Mota, o serviço gratuito foi um sucesso no Carnaval de 2018 e isso vai se repetir em 2019.

