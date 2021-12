Número de atendimentos médicos no Carnaval sofre redução de 3,5%

A prefeitura contabilizou, este ano, a presença de mais de dois milhões de pessoas nas ruas, entre os trios sem cordas, blocos e camarotes. O número é considerado um "recorde" pela gestão municipal. A grande quantidade de foliões contrastou com o número de atendimentos médicos realizados durante a festa. De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram registrados, nos dias de festa, 4.953 atendimentos médicos, número 3,5% menor que o registrado no Carnaval do ano passado.

No circuito Dodô (Barra-Ondina), foram realizados 63% do total de atendimentos. O Osmar (Campo Grande) registrou 33% do total e o Batatinha (Pelourinho), 4,4%. A maioria dos atendimentos foi de ordem clínica (3.924), o que representa uma redução de 34,3% do número de atendimentos cirúrgicos e 18,3% de ortopédicos, se comparados com os dados do ano passado.

As principais causas de atendimento, segundo a SMS, foram intoxicação alcóolica (488), agressões físicas (454), cefaleias (366) e dores em membros inferiores (365). Os casos de agressão física e intoxicação alcóolica reduziram, respectivamente, 23% e 10,8%. A maioria das pessoas assistidas pelas equipes de saúde nos circuitos era de jovens entre 20 e 29 anos. O sexo masculino respondeu por 51% dos atendimentos realizados.

Do total de atendidos, 145 pacientes precisaram ser transferidos para outras unidades de saúde fora dos circuitos. Na maioria dos casos, os atendidos necessitavam de avaliação especializada, exame radiológico, laboratorial ou tomográfico.

Transporte

A gestão municipal registrou, ainda, um aumento do número de pessoas transportadas pelos modais na capital. De quinta a terça-feira, houve um crescimento médio de 15% no número de pessoas que utilizaram os ônibus, táxis e mototáxis. Estes últimos - que, este ano, trabalharam de forma regulamentada - foram responsáveis por transportar mais de 80 mil pessoas.

Os congestionamentos, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), apresentaram redução em dois principais pontos de acesso aos circuitos: na Centenário e na Garibaldi. O trecho do Vale do Canela, no entanto, apresentou um aumento do tempo de locomoção motivado, segundo o secretário Fabio Motta, pelo maior número de pessoas que curtiram a festa no Centro. "Vamos conferir uma atenção maior a este trecho no próximo ano", disse.

