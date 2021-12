Novo circuito agrada foliões no Nordeste de Amaralina

O último dia do Carnaval começou cedo no Nordeste de Amaralina. Estreante na folia - mas velho conhecido dos moradores do bairro - o circuito Mestre Bimba foi responsável pela ocupação das ruas desde a manhã, quando os foliões do dia anterior voltavam para casa.

No início da tarde, crianças, idosos e adultos compunham a paisagem humana. Ainda sem blocos, a maior atração dos pequenos foliões era brincar com serpentina e espuma, enquanto os adultos colocavam a bebida para gelar.

O morador Chico Mires, de 60 anos, conta que participa do Carnaval do Nordeste de Amaralina há mais de 50 anos, e comemora a integração ao circuito oficial.

"Desde a época que o Diplomata desfilava aqui, há mais ou menos 50 anos, a gente já se reunia para brincar Carnaval. Para o bairro é ótimo porque gera emprego e renda para a cidade, não tem violência, e temos uma diversidade cultural muito grande", disse.

Outra coisa que chama atenção no circuito é que a segregação praticamente não existe. Não há camarotes, e os blocos, apesar de terem corda, são atreladas ao próprio trio e o carro de apoio - ou seja, sem a presença dos 'cordeiros'.

"Aqui não existe camarote, cada um faz de sua moradia seu camarote. A violência é zero, e é uma oportunidade para a criançada brincar na rua sem os pais morrerem de preocupação", completou Chico.

Raízes próprias

De fato, os moradores do bairro são os maiores frequentadores do circuito. E todos eles se sentem mais seguros lá do que na Barra ou no Campo Grande, por exemplo.

"Aqui todo mundo se conhece, é muito família e bem mais tranquilo. Não temos medo de assalto e, por isso, não temos motivo para pular Carnaval em outros lugares", disse Sandra do Carmo, de 32 anos, que estava no mesmo bloco com a mãe, Elizete do Carmo, de 41, e a irmã, Érica, de 22.

Talvez por conta dessa regionalização, o Mestre Bimba é um universo à parte: tem sua próprias princesas, Thaynara Santana e Juliana Santana, além da própria música do Carnaval, que ainda será selecionada. "É uma forma da valorizar a cultura da mulher, negra, não só no Carnaval", disse Thaynara.

