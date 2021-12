Nova rainha do Muzenza quer deixar legado no bloco

A comunicóloga e empresária Josimare Cristo Reis, mais conhecida como Josy Brasil, 33 anos, moradora da Paralela, foi eleita rainha do bloco Afro Muzenza. A final do concurso foi realizada na noite da última quarta-feira, 13, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Josy entra para a história como a primeira cadeirante a ser eleita rainha em um bloco afro.

Após sofrer uma acidente de carro, há pouco mais de um ano e meio, Josy ficou paraplégica. A partir daí, chamar a atenção para os problemas dos deficientes físicos e ajudar de alguma forma é o maior legado que a rainha quer deixar para Salvador.

“Meu legado aqui não é nada financeiro, não é nada que o dinheiro possa trazer. Eu quero trazer para Salvador melhorias para todos aqueles que sofrem com o problema da deficiência, o problema da acessibilidade, o problema de ir e vir sem a possibilidade de ser autônomo. É o momento da gente cobrar do governo a questão da acessibilidade para que nós possamos ser um pouco mais livres. A minha ideia é trazer esse empoderamento para a mulher negra, para um homem, para o deficiente, para o amputado, porque nós podemos”, afirma a rainha.

*Sob a supervisão do jornalista Tiago Lemos

