Nova patrocinadora do Carnaval anuncia venda exclusiva

A nova patrocinadora do Carnaval, a empresa Obrigado!, terá direito a venda exclusiva de água de coco nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) em 2016. O preço da unidade será único: R$ 5. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa rezalizada nesta sexta-feira, 29.

O investimento de R$ 1,3 milhão na folia carnavalesca faz parte de um orçamento de R$ 3 milhões destinado às campanhas de consolidação da marca na Bahia; estado onde se localiza a única fábrica da empresa, no município do Conde (179 km de Salvador). Serão patrocinados, ainda, o camarote Expresso 222, o Alavontê no camarote Harém (no dia 1º de fevereiro), e a Festa de Iemanjá no Hotel Zank, Rio Vermelho.

Há apenas seis meses nas prateleiras dos supermercados, os produtos da Obrigado! já estão presentes em 24 estados brasileiros. A estimativa é que no fim de 2016, a empresa represente 6% do mercado nacional de água de coco.

Ela se juntou ao time de patrocinadores privados do Carnaval, junto com Air Europa, Itaú e Schin. No toral, o investimento será de R$ 35 milhões.

adblock ativo