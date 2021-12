Noite de samba dá início ao Carnaval em Cajazeiras

Com muito samba no pé, os moradores de Cajazeiras, em Salvador, celebraram a chegada do Carnaval com uma apresentação da cantora Jú Moraes, na noite deste sábado, 10.

Para o evento, a sambista apostou no melhor do samba mesclado com músicas de sucesso no momento. “Samba em primeiro plano, misturada com músicas da Bahia. A gente sempre traz novidades", afirmou Jú Moraes, que levou no repertório músicas variadas, como de Gilberto Gil, Ary Barroso até Anitta, além de músicas autorais.

A música latina de Jorge Zarath também anima os foliões em Cajazeiras na noite deste sábado. Além de Jú Moraes e Zarath, ainda sobem ao palco a cantora Katê, Attooxxa e Duas Medidas.

Os shows terão duração até a próxima terça-feira, 13, e fazem parte do projeto batizado de 'Carnaval nos Bairros', que terá 51 apresentações espalhadas por sete bairros da capital.

