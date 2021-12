Noite da Beleza Negra do Ilê escolhe nova Deusa do Ébano

A 36ª edição da Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê não vai ser igual àquela que passou. A mais importante festa do bloco afro do Curuzu recebe o público com novidades, neste sábado, 24, na Senzala do Barro Preto, para anunciar quem carregará o título de Deusa do Ébano ao longo de 2015.

Pela primeira vez, a estrutura contará com dois palcos, ligados por uma passarela. É por ali que vão desfilar as 15 finalistas do concurso, selecionadas entre as quase 60 inscritas. Sim, você leu direito, elas vão desfilar.

"O concurso já trabalhava muito bem a questão da tradição. Agora queremos trazer um acento fashion", explica o dramaturgo Elísio Lopes Júnior, que assina a direção artística pela segunda vez.

O figurino das candidatas também não se resume mais aos habituais trajes de amarrações afro, assinados pela estilista do bloco, Dete Lima. Um telão de LED servirá de suporte para a projeção de um desfile virtual, no qual as moças aparecem em imagens produzidas estúdio, usando looks casuais.

Tratamento cênico

Elísio Lopes Júnior também promete colocar sua experiência com teatro a serviço do evento, que ganha nuances mais cênicas. "Quem estiver assistindo não verá apenas um concurso", assegura.

Para cumprir a promessa, o dramaturgo conta com o apoio de uma equipe que inclui o diretor musical Jarbas Bittencourt, do Bando de Teatro do Olodum, responsável pela trilha sonora ,e a cenógrafa Renata Mota.

Teatro, dança e poesia foram as linguagens artísticas escolhidas para levar ao palco uma homenagem a três mulheres negras que se tornaram ícones em suas áreas de atuação. As escolhidas foram a atriz Zezé Mota, a sambista Dona Ivone Lara e a ialorixá Mãe Hilda.

A homenagem à sacerdotisa do candomblé, que ocupava o posto de líder religiosa do Ilê Aiyê, contará com performance de Arany Santana. Mas este será apenas um parêntese na participação dela, que oficialmente estará cumprindo a função de apresentadora do evento.

"Tenho a honra de participar desse processo desde a seleção até a entrega do título de Deusa do Ébano", orgulha-se Arany, que também integra a diretoria da entidade e participa da Noite da Beleza Negra desde 1986.

Tratamento cênico

Arany Santana também enfatiza a importância política do evento. "O ilê ajudou mulheres negras e mestiças a subirem mais um degrau, assumindo sua estética, sua identidade. Essas meninas não são mais as mesmas depois que pisam neste palco", avalia.

O presidente Antonio Carlos Vovô concorda. "É uma festa pré-carnavalesca que alcançou o objetivo de alavancar a auto-estima da mulher negra. É talvez a ação mais afirmativa do Ilê", reconhece.

Enquanto reitera sua missão, o concurso anuncia mais uma novidade. Pela primeira vez, as vencedoras do segundo e terceiro lugares irão dividir com a Deusa do Ébano a tradicional coreografia no Carro da Rainha, durante o carnaval.

As três primeiras colocadas do concurso recebem prêmios em dinheiro. Mas só à campeã caberá o privilégio de acompanhar e representar o Ilê Aiyê em apresentações dentro e fora do Brasil, durante todo o ano.

Trilha sonora

Mas nem só de beleza para os olhos viverá a Senzala do Barro Preto amanhã. A voz poderosa de Lazzo garante deleite para os ouvidos, durante o show que deve embalar o público ao som de hits como Alegria da Cidade e Me Abraça e Me Beija.

"Até então já tinha feito algumas participações no concurso, agora vou fazer um show completo com minha banda. Me sinto como um filho retornando à casa de onde saiu", compara o cantor.

Durante sua apresentação, Lazzo recebe o cantor jamaicano Dr. Norris Weir, um dos fundadores do grupo The Jamaicans. Eles dividem a programação musical da noite com a anfitriã Band'Aiyê.

