No Styllo deixa o pagodão de lado para cair no samba

Depois do Harmonia do Samba, mais uma banda se rende a famosa Quinta-feira do Samba no Carnaval de Salvador, no circuito Osmar Macedo (Campo Grande/Avenida): a banda No Styllo. Eles acabam de fechar com o bloco Samba & Folia e, em seu repertório, ao invés vez de pagode, reinará o samba.



"Estamos preparando um repertório especial com muito samba de roda, samba duro, samba canção, samba enredo, enfim, todas as variações desse delicioso ritmo genuinamente brasileiro. Eu estou feliz pela oportunidade de a banda mostrar nossa versatilidade musical", disse o cantor Van Van, que puxará um trio elétrico pela primeira vez no Carnaval de Salvador. "Estou contando os dias para minha estreia. É a realização de um sonho".



Agenda



Na sexta-feira, respectivamente nos circuitos Osmar Macedo e Batatinha, a No Styllo puxa o bloco de travestidos As Incabuladas. Os foliões desfilarão caracterizados de Chapeuzinho Vermelho. O estilista Itamar Terra é quem assinará o figurino de Van Van e dos dançarinos Luan Pedro e Pedro Almeida. "No Samba & Paixão, eles estarão caracterizados de bambas, sambistas, com aquela pegada de malandro sangue bom, conquistador, tipo Zé Carioca.



Já no desfile das Incabuladas vou abusar da irreverência travestindo-os com o tema do bloco, transformando-os numa Chapeuzinho Vermelho sensual", disse.

