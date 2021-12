"No final, vocês estarão mais apaixonados", promete Ivete

Ivete fez a promessa na Barra: "Porque, se vocês gostam de mim, no final do percurso estarão ainda mais apaixonados". Com essas palavras, ela começou o percurso na tarde desta segunda-feira, 8, no comando do Coruja.

Os fãs foram ao delírio com as palavras da cantora. "Quando eu me preparo para o carnaval, eu me preparo para deixar o melhor de mim. E é isso que eu quero. Eu quero estar na melhor memória do coração de vocês", afirmou, antes de começar o desfile com "Bota pra ferver".

A cantora, que esse ano sai vestida de guerreira, ainda animou as dezenas de foliões do bloco e o pipoca com "Levada Louca" e o novo sucesso, "Farol", dentre outras.

Já passaram pela Barra, neste domingo, Danniel Vieira, Bell Marques e Filhos de Gandhy.

