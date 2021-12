Neymar aproveita folia com loira misteriosa em camarote de Salvador

Em recuperação de uma lesão, Neymar vem curtindo o Carnaval na capital baiana. Na última sexta-feira, 1º, o atleta postou vídeos dançando com um amigo ao som do cantor Léo Santana, em uma academia e em uma piscina.

Mais tarde, por volta da meia-noite, o atleta foi flagrado em clima de romance com uma loira no camarote Salvador. Os dois aproveitaram a festa juntinhos.

Nas redes sociais, o burburinho sobre a identidade da moça se intensificou e apenas um nome dominou os comentários: Rafaela Porto, ex-participante do The Voice Brasil. Por conta do cropped, do esmalte escuro e da corrente da bolsa que a cantora já havia postado no seu perfil do Instagram, muitos internautas afirmam que foi ela a garota ao lado do jogador.

