Neto: venda de cervejas em estabelecimentos privados é livre

Em meio à polêmica da apreensão de cervejas em um supermercado na Barra, o prefeito ACM Neto afirmou, nesta sexta-feira, 5, que a venda da bebida, de qualquer marca, dentro de estabelecimentos privados é livre.



O prefeito afirmou que o caso do supermercado da Barra foi pontual. "Estavam querendo utilizar o supermercado como centro de distribuição. Aí não pode. Uma coisa é vender para o consumidor, outra coisa é usar um bar, restaurante ou supermercado, como foi o caso, como centro de distribuição. Há uma zona de restrição, e esse supermercado está dentro da zona de distribuição", explicou.



Segundo ele, os estabelecimentos privados podem comercializar qualquer marca de cerveja. "Cada estabelecimento vende a cerveja que quiser. Não estamos limitando a venda de cerveja dentro de estabelecimento privado. O nosso controle e fiscalização é na rua. Na rua há um patrocinador oficial, portanto, há exclusividade da venda", disse.



Neto afirmou, ainda, que a greve dos agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) não está causando prejuízos. "O trânsito fluiu melhor ontem do que na quinta-feira de Carnaval de 2015", frisou.

