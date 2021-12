Negro e Negra do Malê Debalê serão eleitos neste sábado

O 39º Concurso Negra e Negro Malê, do bloco afro Malê Debalê, acontece neste sábado, 27. O evento será realizado na sede do bloco, no Parque Metropolitano do Abaeté, em Itapuã.

Requisitos como figurino, dança e simpatia serão os critérios avaliados para as escolhas dos dois representantes do bloco.

A disputa irá premiar os três primeiros colocados. Quem ficar em primeiro ganhará R$ 2.500 e duas fantasias do bloco; o segundo levará R$ 1 mil e uma fantasia; já o terceiro, R$ 500 e uma fantasia.

Quem também irá participar do evento é a banda Àttooxxá. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e já estão à venda na sede do bloco.

