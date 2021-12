Nego do Borel e Léo Santana se apresentam em Camarote na Barra

O funkeiro carioca Nego do Borel e o cantor Léo Santana irão agitar os foliões do Camarote do Nana na noite desta sexta-feira, 9, durante o Carnaval de Salvador. O espaço, que completa 16 anos de história em 2018, está instalado no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e irá funcionar das 18h às 5h, nos seis dias da festa.

Para a ocasião, Borel promete um show recheado de sucessos como "Você Partiu Meu Coração", "Contatinho", "Esqueci Como Namora", "Pretinha Vou Te Confessar", dentre outros hits.

Léo Santana, por sua vez, levará para a galera do camarote o swing do pagode baiano. Músicas como "Várias Novinhas", a aposta do pagodeiro para o Carnaval, "Vai Dar PT", "Santinha" e "Só Toma Que Toma" não ficarão de fora do repertório.

Nesta quinta, 8, (primeiro dia de folia) o Camarote do Nana foi marcado por shows da banda Harmonia do Samba, Solange Almeida e o grupo Oz Bambas. Na ocasião, Xanddy chegou acompanhado da esposa Carla Perez, que não resistiu, e "caiu no pagode" junto com a galera.

Já Solange Almeida, que estava fantasiada de dama de copas, com um vestido vermelho de plumas e paetês, agitou o espaço no Palco Praia, com os sucessos "Se é pra gente ficar", "Revoltada" e o hit "Envolvimento", da funkeira Mc Loma.

