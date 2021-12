Nascem gêmeas de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo entrou no Carnaval dando a luz às gêmeas. Diferente do que foi noticiado no início do ano, de que a artista já teria as filhas nos braços antes da folia, as gêmeas Marina e Helena nasceram na madrugada deste sábado, 10, no Hospital Aliança, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria de imprensa da cantora.

>>Famosos celebram nascimento das gêmeas de Ivete nas redes sociais

​>>De 'grávida', Márcio Victor homenageia Ivete Sangalo na Barra

Segundo o boletim médico, as meninas nasceram com 3 kg cada, de parto cesárea. Mãe e filhas passam bem e devem receber alta em três dias.

Antes de dar entrada na sala de parto, Ivete publicou no Instagram um vídeo, no qual aparece dançando na maternidade, ao lado de amigos e familiares. "E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!!", legendou ela.

A cantora também aproveirou para pedir orações dos fãs: "Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vcs!". As gêmeas, Marina e Helena, são fruto do relacionamento da cantora com Daniel Cady. Ivete também é mãe de Marcelo, de 8 anos.

Mensagens

O governador Rui Costa parabenizou, em sua página no Twitter, as novas integrantes da família Sangalo, na manhã deste sábado de Carnaval. Rui se referiu a cantora, como é carinhosamente chamada pelos fãns de "mainha Ivete".

Parabéns à #MainhaIvete pela vinda das gêmeas. ❤️ Filhas de quem são e nascendo no Carnaval, certamente serão grandes foliãs. Ou quem sabe formam um “trio elétrico” com o irmão! 😅 Q Deus abençoe sua família, #Veveta. Muita saúde pra você e suas filhotas! #Ivete @ivetesangalo pic.twitter.com/UH5ca6iI5g — Rui Costa (@costa_rui) 10 de fevereiro de 2018

Já o prefeito ACM Neto, também em sua página no Twitter, disse que "a gente sabia que você daria um jeito de fazer bonito nesse Carnaval, @ivetesangalo! Tenho certeza que essas meninas vão ser iguais à mãe: com balancê, pitada de dendê e cheias de groove! Parabéns".

A gente sabia que você daria um jeito de fazer bonito nesse Carnaval, @ivetesangalo! 🎉🎊 Tenho certeza que essas meninas vão ser iguais à mãe: com balancê, pitada de dendê e cheias de groove! Parabéns ❤️ — ACM Neto (@acmneto_) 10 de fevereiro de 2018

adblock ativo