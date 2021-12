"Não existe Carnaval sem bloco", defende ACM Neto

"Não existe Carnaval sem bloco", defendeu o prefeito ACM Neto (DEM) nesta quarta-feira, 1º, durante entrevista para apresentar o balanço da folia. O democrata, no entanto, destacou a importância dos trios sem corda.

"Há cinco anos, praticamente não tínhamos trio sem corda. Essa foi uma das conquistas dessa nova tendência do Carnaval. Mais de 300 desfilaram democraticamente sem corda".

Mas Neto lembra que os blocos de Carnaval "geram emprego e oferecem um produto diferenciado". Para ele, a folia de Salvador deve contar com esses dois produtos. "Nossa função (do governo municipal) é garantir a convivência harmoniosa".

Para isso, ele disse que será realizada uma pesquisa com foliões locais e nacionais para entender as novas tendências. "Pretendo conversar com cada um deles (empresários e artistas) pessoalmente para começar a desenhar o Carnaval de 2018", defende o prefeito.

Diversidade

O Carnaval de Salvador teve, no total, mil horas de música durante os oito dias da festa, que atraiu 750 mil turistas para a capital baiana. Ao todo, 791 atrações se apresentaram nos dias da folia, que teve ainda a participação de cerca de 19 mil artistas.

Dentre os turistas, 400 mil foram de outras cidades baianas, 250 mil de outros estados e 100 mil estrangeiros. Além dos tradicionais turistas latino-americanos, foram registrados visitantes da França, EUA, Espanha, Isabel e Rússia, segundo o secretário de Turismo e Cultura, Claudio Tinoco. "Isso comprova a força que o Carnaval tem de atrair a atenção do mundo", afirma Tinoco.

Na área de transporte, foram transportadas 7 milhões de pessoas, com 2,6 mil ônibus disponíveis com 400 linhas - destas, 140 operaram 24 horas. Na linha Lapa-Barra, gratuita, foram transportadas 530 mil pessoas, enquanto foram registradas 360 mil viagens de táxi - no ano passado foram 250 mil viagens.

Na saúde, o número de atendimentos nos postos da prefeitura tiveram redução de 19,5% em relação ao ano passado, com 5.147 em 2017 contra 6.392 em 2016. O índice de resolução dos problemas nos módulos da prefeitura foi de 97%.

Foram recolhidos 1.630 toneladas de lixo. "Temos conseguido fazer um carnaval maior e melhor a cada ano. É um trabalho que acontece no ano inteiro. Hoje já vamos tratar do carnaval de 2018", disse Neto.

