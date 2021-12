Na contramão da crise, blocos atraem foliões

Enquanto tradicionais blocos do Carnaval de Salvador, como Cheiro e Nana Banana, desistiram de desfilar na festa alegando dificuldades financeiras, outros parecem estar na contramão da crise econômica que o país enfrenta.

É o caso, por exemplo, do bloco Vumbora, que sairá na sexta e sábado de Carnaval, no circuito Dodô, com o cantor Bell Marques à frente, e já está 95% vendido.

Diretor da Central do Carnaval (empresa que comercializa abadás de 20 blocos e 10 camarotes), o empresário Joaquim Nery conta que o Vumbora está perto de esgotar os abadás da sexta, que estão sendo vendidos a R$ 500. No site, não há mais disponibilidade para o desfile no sábado.

Além do Vumbora, Nery disse que o Camaleão, também puxado por Bell, está próximo de esgotar. O preço do abadá para acompanhar o ex-vocalista do Chiclete com Banana varia de R$ 790 a R$ 940.

Blocos como o Crocodilo (R$ 400 a R$ 440), com a cantora Daniela Mercury, e o Blow Out (R$ 350), que desfilará pela primeira vez na festa e tem Cláudia Leitte como atração, também estão vendendo bem. "Estão em torno de 80% vendidos", revela Nery.

Só o Vumbora de sábado que já esgotou e aumentamos R$ 50

Para ele, os motivos do êxito nas vendas têm relação com "a tradição" dos blocos e a "fidelidade" do público que costuma, há anos, acompanhar os artistas. "Como houve uma redução das opções, ocorreu também uma convergência maior para esses blocos", frisou. A expectativa dele é que as vendas este ano tenham, pelo menos, o mesmo resultado do ano anterior.

O administrador Léo Ferreira, que cuida da carreira de Bell, disse que, além da atração, a presença do bloco em micaretas de outros estados, como Ceará e Rio Grande do Norte, tem ajudado nas vendas.

"O preço a gente manteve o mesmo do ano passado. Só o Vumbora de sábado que já esgotou e aumentamos R$ 50", conta Ferreira.

A expectativa de crescimento nas vendas da Associação de Empresas de Carnaval (Abre), com relação a 2016, é de 10%. Cerca de 50% das vendas de abadás e camarotes ocorre a dez dias da festa, segundo o presidente da entidade, Clínio Bastos.

Entre outubro e dezembro do ano passado, a redução das vendas foi creditada ao momento conturbado na economia e política do país. O que foi amenizado com o início do novo governo, com perspectiva de melhora e retorno à normalidade.

"No verão começou a inversão suave desse panorama. O início de fevereiro já sinalizou o aquecimento normal do ano", disse o gestor da Abre, que congrega 13 produtoras responsáveis por, pelo menos, dez camarotes mais procurados, além de reunir empresários de 20 blocos.

Optamos por ter dois dias fortes do que manter um a mais fraco

Estratégia

A estratégia do bloco Balada foi reduzir um dia de desfile. O bloco, com três mil integrantes, vai fazer o 12º carnaval no circuito Dodô, com Tuca Fernandes e Léo Santana. "Optamos por ter dois dias fortes do que manter um a mais fraco. A saída de alguns blocos da rua vai fazer falta. O Carnaval precisa de todos os setores para ser forte", diz o diretor do Balada, Guto Ulm, que acredita no crescimento de 20%, em relação ao ano passado.

Também sócio-diretor do camarote Planeta Band, Clínio Bastos faz planos de crescimento maior para o espaço, que completa 15 anos este ano: "Esperamos chegar a 14% a mais que no ano passado, mas os últimos 15 dias são decisivos para qualquer produto da festa".

Independentemente do crescimento de alguns blocos e camarotes, o modelo de venda deve obedecer a dinâmica do Carnaval e ser renovado. Está previsto para março um encontro entre representantes dos setores público e privado.

"Um novo modelo deve ser implantado no próximo ano. É preciso refletir sobre este ano e os caminhos para o próximo, de como fortalecer ainda mais a rua, a economia criativa da cidade e todas as festas populares", finaliza o gestor da Abre.

