Música negra é destaque em carnaval no Pelourinho

A música negra foi destaque no Carnaval do Pelô na noite de abertura, nesta sexta-feira, 1. Desde a alegria contagiante em clima de carnaval das antigas com os desfiles de bandas e grupos de rua, ao repertório eclético dos microtrios e ritmos que foram do samba ao balanço do reggae nos largos do Pelô, não faltaram opções para curtir com segurança, comodidade e muita animação.

Quem esteve no palco principal, no largo do Pelourinho, viu a presença marcante de diferentes gerações de cantoras negras que através da música preservam um legado de resistência e ancestralidade. A voz que abriu os trabalhos foi a da cantora Márcia Short, uma das figuras mais representativas do carnaval baiano. Embora tenha na bagagem a conta de 30 carnavais, destes, 25 no Pelô, esta foi a primeira vez da artista na abertura da folia.

A noite também foi coroada com o projeto “Samba das Yabás”, com a apresentação de um trio de mulheres compositoras e instrumentistas do samba de roda do Recôncavo Baiano. Foram elas Maryzélia Santos, Dona Chica do Pandeiro e Mestra Ana.

