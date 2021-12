Muquiranas realiza plantão para entrega de fantasias nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, 25, e segue até sexta, 1º, a entrega de fantasias do bloco As Muquiranas. Considerado um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, o bloco comemora este ano 54 anos de história.

Além dos associados e das fantasias assinadas pelo estilista Fabio Sande, outro grande diferencial do bloco é a grade de atrações. Neste ano, o comando do sábado, 2, será com o Parangolé; na segunda-feira, 4, será com o Psirico; e na terça-feira, 5, a animação fica por conta de Léo Santana - marcando a volta do bloco ao circuito Barra-Ondina.

