Multidão vibra com show da funkeira Anitta no circuito Dodô

Entre vaias e gritos, Anitta, mais uma vez, subiu em um trio no Carnaval de Salvador. O Bloco das Poderosas, que é uma das pipocas mais conhecidas da folia, saiu na sexta-feira, 1º, às 19h, com atraso de 45 minutos, o que incomodou alguns foliões. Mesmo assim, tinha gente cantando e fazendo as coreografias típicas da cantora.

>>Anita revela parceira com Léo Santana para o Carnaval de 2020

>Veja como foi a cobertura do segundo dia de folia

>>Confira a programação no circuito Dodô

Depois de um mês da gravação do clipe “Bola, Rebola”, sua maior aposta para o Carnaval deste ano, rodado no bairro da Gamboa, Salvador, a cantora subiu ao trio agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez na maior festa de rua do planeta.

Nesse mesmo instante, Estrela Brito, de 9 anos, chorava de emoção. Foi a primeira vez que sua mãe, Rosiane Brito, lhe trazia num show da carioca. “Eu gosto muito da Anitta. Se ela vir no ano que vem vou pedir minha mãe para me trazer pro Bloco das Poderosas de novo”, diz a fã.

O Bloco das Poderosas levou ao circuito Dodô (Barra-Ondina) muita diversidade em roupas e fantasias. Inúmeras pessoas com vestes coloridas e com trajes característicos dos clipes da carioca agitaram a pipoca.

*Sob a supervisão da jornalista Rita Conrado

adblock ativo