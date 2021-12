Festival No Virote da Arte acontece neste domingo com artistas periféricos de Salvador

O Festival No Virote da Arte acontece neste domingo, 28, a partir das 18 horas, gratuitamente, contabilizando 12 horas de apresentação no youtube, com o objetivo dar visibilidade aos grupos, coletivos e artistas emergentes das periferias de Salvador, para que possam compartilhar com o público as suas criações de poesia, rap, teatro, performance, música, dança e cinema totalizando mais de 100 atrações..

No Virote da Arte é um festival multicultural online composto por atrações de diversas linguagens artísticas. A programação, que pode ser visualizada através do canal do youtube, é uma alternativa de espaço para atuação de artistas e opção de atração cultural para a população em meio à pandemia de Covid-19.

“A arte tem grande poder de transformação social e, participar de um festival como este neste momento de pandemia é uma oportunidade ímpar. Na peça “Volta ao Lar,” trazemos alguns pontos da realidade que estamos vivendo com esse novo normal”, pontuou a atriz e integrante do Grupo Art’Mandaia, Evellin Souza, por meio de nota de assessoria.

“Com este festival pretendemos descentralizar a fruição da arte e da cultura em nossa cidade. Desta forma, contribuímos para o fazer artístico na capital baiana”, afirmou Roberto Salles, coordenador artístico do festival, em nota enviada por assessoria.

