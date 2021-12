Mulheres se destacam no Troféu Dodô e Osmar

Uma festa que consagrou novos e antigos nomes da axé music baiana. Aos gritos e aplausos dos fãs, o Troféu Dodô e Osmar 2016 celebrou, na noite desta segunda-feira, no Teatro Castro Alves, os nomes de destaque do Carnaval deste ano.

As mulheres foram o grande destaque da premiação. Tays Reis e Ivete Sangalo levaram dois prêmios cada - a vocalista da Vingadora recebeu os troféus de Banda Destaque e Sucesso do Carnaval, com o hit Paredão Metralhadora (veja lista completa de vencedores abaixo).

Tays Reis estava feliz com os dois prêmios e por participar da festa pela primeira vez. "Nem acredito que estou aqui. Vim para participar da festa e subi duas vezes no palco", disse, ao receber o prêmio pela melhor música, o segundo da noite.

Veterana no Dodô & Osmar, Ivete Sangalo ganhou o Momento do Carnaval, com menção para seu desfile sem cordas. A artista também foi consagrada com um dos títulos mais esperados da noite, o de Cantora Destaque.

Ao receber a coroa de Cantora Destaque, Ivete Sangalo destacou a importância da união dos artistas e a parceria com os fãs. "Se tem um ambiente que é delicioso é o da música baiana", disse a artista. "Como é um voto popular, é mérito dos meus fãs. É dessa energia que eu vivo. Da certeza que vocês têm que eu faço bem as coisas".

Ivete chamou ao palco as outras cantoras presentes no evento, Tays Reis, Vina Calmon, Mari Antunes, Katê, Divina Valéria e Ju Moraes. "Meninas, essa é a hora mais importante da noite, a hora de mostrar os vestidos", brincou Ivete.

<GALERIA ID=20521/>

Homenagens

Com direção artística de Elísio Lopes Jr., o espetáculo de premiação celebrou os altos e baixos da folia momesca. "Ano passado, a gente fez um espetáculo contando os 30 nos do axé. Esse ano, o espetáculo fala exatamente do hoje, das coisas que estão mudando. É uma cerimônia bem crítica", explica.

Ju Moraes, Roberto Mendes e As Ganhadeiras de Itapuã deram as mãos em uma performance que homenageou o centenário do samba. Juntos, os artistas receberam no palco o mestre Riachão, que, ovacionado pelo público do teatro, entoou versos de Cada Macaco no seu Galho.

"A gente tem grandes artistas na Bahia que fazem o samba", comenta Ju Moraes. "O samba é pai e mãe da música brasileira. A gente precisava fazer essa homenagem", ressalta.

A noite fechou o ciclo de homenagens com menção ao produtor musical Wesley Rangel, falecido no início deste ano. Ao lado dos cantores Tomate, Mari Antunes e Edcity, Ivete Sangalo subiu ao palco do Troféu Dodo & Osmar e chamou Aline Rangel, filha do produtor, como forma de celebrar sua contribuição para a música baiana.

O Troféu Dodô e Osmar é uma realização da Estalo - Agência Promocional, TV Aratu, Piatã FM e do Grupo A TARDE, o eventou contou com cerca de 60 bailarinos e com a Orquestra Afrosinfônica, além de nomes como Tia Má, Divina Valéria, Edcity e Rita Batista na apresentação.

