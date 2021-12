Mulheres bebem mais do que homens no Carnaval

Cerca de 57% dos 515 pacientes atendidos por alcoolemia no Carnaval de Salvador foram do sexo feminino, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. No geral, houve queda de 12% do número total de ocorrências nesse quesito em comparação ao ano passado.

"As mulheres são mais afeitas à utilização de bebidas mais adocicadas e, logicamente, que a indústria também já descobriu isso e começou a comercializar coquetéis gelados com alto índice de teor alcoólico. Isso faz com que as pessoas tenham um processo de intoxicação mais rápida", analisou o secretário municipal de Saúde, José Antonio Rodrigues Alves.

Em pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2011, Salvador era a capital brasileira onde mais se consome bebidas alcoólicas de forma excessiva, principalmente entre as mulheres. As soteropolitanas são as que mais bebem em todo o país, seguidas pelos homens da capital baiana.

Doenças

Segundo a nutricionista Isis Lima, as mulheres são mais susceptíveis aos efeitos do álcool por apresentar menor peso corporal, menor teor de água no organismo e níveis mais baixos de álcool desidrogenase, enzima de importância crucial na metabolização do etanol.

Elas têm mais chances de desenvolver doenças relacionadas ao abuso etílico, como complicações no fígado, doenças cardiovasculares, pressão alta, câncer de mama, osteoporose e o envelhecimento precoce. Além disso, a prevalência de depressão em mulheres que abusam do álcool é de 30% a 40%.

adblock ativo