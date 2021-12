Mulher de 56 anos cai de altura de 3 metros no Circuito Dodô

Raimunda de Souza, 56 anos, caiu de uma altura de cerca de três metros no final do circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite deste domingo, 26. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou e despencou de uma balaustrada da praia de Ondina, nas proximidades da rua Adhemar de Barros.

A mulher bateu a cabeça em um muro de pedras e sofreu escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida e levada para o posto de saúde da região.

Conforme o Corpo de Bombeiros, inicialmente a mulher aparenta estar bem. No entanto, lesões mais graves só serão constatadas ou descartadas após avaliação médica especializada.

adblock ativo