Mudança une protestos a reverência às mulheres

Quando o relógio marcou 12h nesta segunda-feira, 27, parecia que havia sido combinado. A rua Prediliano Pita, próxima ao final de linha do Garcia, lotou. Pessoas vinham de todos os lados. Não sobrou espaço vazio. Era a tradicional Mudança do Garcia, que levou para o circuito Riachão, além de protestos, principalmente contra o governo federal, uma homenagem às mulheres, o tema deste ano.

“É a questão da Lei Maria da Penha, o empoderamento feminino. A gente vem contrário a essa baixaria que coloca a mulher em posição de submissão. Estamos exaltando a mulher”, contou um dos organizadores, o presidente da Associação de Moradores e Amigos do Garcia (Amag), Rodney Martins, referindo-se a músicas que depreciam a mulher.

Além da homenagem ao público feminino, a Mudança, que ocorre há mais de 80 anos, desfilou repleta de protestos políticos e de muita irreverência, com direito a muitos foliões fantasiados. A maior parte do protesto teve como foco o governo federal e o presidente Michel Temer. Os gritos de “fora, Temer” seguiam o ritmo das músicas tocadas.

“Aposentadoria ou auxílio funeral? Não à reforma da previdência”, “Fora, Temer e diretas já”, “Troco meu salário pelo auxílio-moradia dos juízes” eram algumas das afirmações contidas nas placas que os foliões carregavam. Houve crítica também ao governo do estado: “Oxente, governador, cadê o reajuste do servidor?” e apoio ao juiz Sérgio Moro, que se tornou famoso após a operação Lava Jato.

Um grupo formado por professores, químicos, advogados e militantes sociais “partidários e apartidários”, segundo eles, foram de abadá. O bloco era “Fora, Temer”. No repertório, uma das canções dizia o seguinte: “Otário, coxinha, caiu no conto da carochinha”.

“A gente se reuniu para criar um movimento contra o golpe de estado e a retirada de direitos dos trabalhadores”, contou o professor Messias Figueiredo. Além deles, havia diversas alas de sindicatos que também fizeram das reivindicações a animação para o Carnaval.

Protesto solo

Houve, ainda, os protestos individuais. O diretor e ator Paulo Paiva foi vestido com uma grande saia rodada, uma máscara de rato e uma placa em formato de bombom, onde estava escrito “A rainha dos ratos”. Penduradas na saia, as letras do partido PMDB.

“Vim representando o PMDB, o unidos da corrupção. Sou a rainha da corrupção, a que dorme com um partido e acorda com outro. O PMDB é a grande rainha dos ratos”, protestou Paiva.

Os professores Valdomiro Ferreira e Dallas Lewesthyn foram de Eva e de cobra. “Quis fazer uma coisa diferente para mostrar que existe uma performance de crítica social valorizando a fauna e a flora, criticando esse sistema que está destruindo a natureza”, disse Ferreira, vestido com uma saia e uma coroa egípcia na cabeça.

Teve, ainda, gente fantasiada do prédio La Vue, que teve as obras embargadas após o imbróglio com o ex-ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), acusado de pressionar pela liberação das obras do imóvel onde comprou apartamento em área histórica de Salvador. Outro folião carregava um cartaz onde associava os ex-presidentes Dilma e Lula a propinas e à operação Lava Jato.

O Bloco do Galo, que há oito anos faz parte da festa, homenageou os 100 anos da Revolução Russa e os 50 anos do Tropicalismo. O vendedor Cícero Araújo carregava um cartaz pedindo intervenção militar. “É o melhor para o Brasil. Tudo foi corrompido”, disse o folião que se definiu como “patriota”.

Intervenção

Uma música foi composta especialmente para a Mudança, com o título Levanta a Cabeça”. A cantora Claudya Costta, uma das compositoras, emprestou a voz para a canção que diz: “Ei, moça! Levanta a cabeça”.

“Essa homenagem à mulher é muito importante. A gente vê nos jornais o tempo inteiro a violência contra a mulher. Conquistamos muita coisa, mas eu fico inquieta ao ver ainda tanta violência”, ressaltou a cantora.

O cantor Magary Lord também desfilou na Mudança e elogiou o tema e a tradição. “É superimportante essa questão do respeito à mulher. A Mudança é uma tradição, e a força dela nunca enfraqueceu. Então, é o povo que faz o Carnaval. Fica comprovado que ele que faz esse movimento”, defendeu.

