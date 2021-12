Mudança do Garcia brinca com a Operação Lava Jato

A Operação Lava Jato e as medidas do governo que retiram benefícios dos trabalhadores, foram os principais alvos dos foliões da Mudança do Garcia, bloco de sujos, sem cordas, que desfila nesta segunda-feira, 16, saindo do bairro do Garcia para o circuito Osmar (Campo Grande).

Os irmãos Manoel e José Messias (o primeiro analista de sistemas, o segundo educador físico) participaram da festa "a caráter", vestidos como presidiários. Um levava uma pizza num das mãos e outro um mala cheia de "dinheiro" com os dizeres "indulto de carnaval". Os dois portavam crachás de Nestor Cerveró, um dos ex-diretores da Petrobras acusado de envolvimento nos desvios investigados pelo juiz federal Sérgio Moro.

Uma das placas levadas por um folião trazia frase pesada contra o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Roussef : "Lula e Dilma não revisaram o código penal para facilitar a corrupção e tirar o direito de prender da Lava Jato".

A famosa máxima de campanha de Dilma, que não mexeria nos direitos dos trabalhadores nem que a "vaca tussa", virou mote para diversas paródias de sindicalistas que participaram da Mudança. Uma delas dizia "Mexer na pensão por morte? Nem que a vaca tussa".

Outra:"Arrocho? Nem que a vaca tussa". O prefeito ACM Neto (DEM) foi "homenageado" por várias placas de sindicatos de servidores municipais. "Neto do Demo quer o servidor no cemitério", reclamava uma. A nova lei anti-xixi da Prefeitura de Salvador também mereceu críticas: "Neto quer lucrar com meu xixi".

