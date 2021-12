MP determina que camarote divulgue idade recomendada para evento

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) determinou nesta quarta-feira, 27, que o Camarote Skol Puro Malte inclua no material publicitário e nos perfis das redes sociais vinculados à festa que ocorre durante o Carnaval de Salvador, as informações referentes a idade recomendada para o evento. A determinação do juiz Walter Ribeiro Júnior eixge que a inclusão seja feita em 24h.

De acordo com o órgão, a decisão atende a pedidos apresentados em representação oferecido ao MP-BA, na última segunda-feira, 25, contra a FCA Produções Artísticas Ltda e a Ambev S.A, responsáveis pelo camarote. Os promotores registram que os responsáveis não divulgaram nenhuma informação sobre a idade recomendada para o evento, seja no site ou perfis das redes sociais.

Em nota, a assessoria de comunicação do camarote informou que, apesar de não ter recebido nenhuma notificação "está cumprindo a recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia de sinalizar a classificação indicativa nas peças publicitárias e redes sociais, porque entendemos que se faz necessário".

adblock ativo