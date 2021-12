MP alerta sobre músicas que incitem violência no Carnaval

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) emitiu um alerta para o Governo do Estado e a Prefeitura de Salvador lembrando que artistas e bandas contratados com recursos públicos devem ser avisados da proibição de músicas, danças ou coreografias que incentivem a violência durante o Carnaval. O ofício foi enviado aos poderes após a divulgação de que o cantor Igor Kannário vai tocar no bloco infantil Ibeji.

De acordo com a legislação, é proibido o uso de recursos públicos para contratação de artistas que executem músicas que incentivem a violência, exponham as mulheres à situação de constrangimento ou que contenham manifestação de homofobia, discriminação racial e apologia ao uso de drogas ilícitas.

Segundo a promotora de Justiça Márcia Teixeira, coordenadora do Grupo de Atuação em Defesa da Mulher e da População LGBT do MP (Gedem), o Governo do Estado e a Prefeitura devem incluir nos contratos com os artistas cláusulas de advertência, além de aplicar, em trios e carros de som, a mensagem determinando "que fica terminantemente proibido aos associados, artistas ou agremiações carnavalescas a utilização de quaisquer objetos que incitem a violência física, moral e psicológica ou a desvalorização das mulheres, LGBT e negros".

A promotora também recomendou que o órgão avalie as solicitações de patrocínio público para as atrações dos blocos infantis no Carnaval. Ela ressaltou que o cantor Igor Kannário teria sido contratado para 'puxar' o bloco infantil Ibeji, no entanto no documento enviado pelo bloco para solicitar patrocínio do Governo do Estado constava o nome da cantora Katê, "não havendo qualquer menção ao nome de Igor Kannário, mesmo sendo este divulgado como principal atração do bloco".

