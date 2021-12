Movimento Mulheres em Luta protesta contra o machismo no carnaval

Este carnaval é o primeiro após a sansão da lei que tipifica o ato de assédio sexual como crime e prevê pena de um a cinco anos de prisão. Uma conquista dos movimentos de combate à opressão que sempre levantaram as bandeiras de enfrentamento contra beijos sem consentimentos, bem como roçadas e toques indesejados nas mulheres durante a folia.

Mesmo com a aprovação da lei, coletivos e movimentos seguem com campanhas que visam conscientizar os foliões. É o caso do Movimento Mulheres em Luta (MML), ligado à Central Popular e Sindical – Conlutas, que está distribuindo, pelos circuitos do carnaval de Salvador, ventarolas de papel.

A parte da frente do material gráfico é dedicada ao tema das opressões e tem os seguintes dizeres: “É carnaval, mas em nossas fantasias não cabem machismo, racismo e LGBTfobia. Basta de violência e feminicídio! Por emprego e políticas públicas!”. Já o verso é dedicado ao tema da reforma da previdência apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), com os seguintes dizeres: “Essa reforma pra quem é? Não é pra mulher! Não à reforma da previdência! Trabalhar até morrer, tô fora“.

Para a jornalista e ativista do MML em Salvador, Aline Costa, o carnaval, enquanto festa popular, reflete a alegria do povo, mas também as mazelas e desigualdades existentes na sociedade. Segundo ela, é necessário colocar a realidade concreta do povo em meio às fantasias e alegorias. “Nós estamos pulando na avenida, mas sem esquecer um minuto que é necessário combater as opressões contra as mulheres, o povo negro, quilombolas, indígenas e LGBTs e defender nossos direitos que estão sendo atacados a todo o momento”, afirma.

As ativistas do MML estavam distribuindo as ventarolas de papel na Pipoca da Rainha, comandada pela cantora Daniela Mercury, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O movimento estará presente amanhã, 04, na Mudança do Garcia, tradicional bloco de protesto que sai do bairro do Garcia em direção ao circuito tradicional do carnaval de Salvador, o Circuito Osmar (Campo Grande-Avenida Sete).

“Na Mudança do Garcia vamos distribuir as ventarolas e também um panfleto convocando os foliões a participarem de uma caminhada que está sendo organizada por vários coletivos e movimentos feministas para o dia 8 de março, dia em que as mulheres em todo mundo irão às ruas contra o machismo e a exploração”, disse Aline Costa.

Em Salvador, a caminhada irá percorrer o Centro Histórico. A concentração está marcada para às 13h, na Praça da Sé. “Neste dia, além de pautarmos a luta contra o machismo, vamos também marchar contra a reforma da previdência. É um brutal ataque à classe trabalhadora, em especial a nós mulheres. Precisamos resistir. Por isso, vamos ecoar bem forte o nosso grito de protesto. Trabalhar até morrer, não aceitaremos jamais”, concluiu a ativista do MML.

