Morre homem que foi baleado por PM na Barra

O homem que foi baleado pelo sargento da Polícia Militar nas proximidades do Camarote Pier 345, no circuito do carnaval na Barra (Circuito Dodô), não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo, 26, no Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom ), a vítima, que ainda não teve o nome divulgado, faleceu por volta das 3h.

O sargento José Eduardo Neves rodrigues foi preso em flagrante após ter atirado no rapaz, e informou ter agido em legítima defesa.

