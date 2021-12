Moraes Moreira se apresenta em trio elétrico na Praça Castro Alves

Com o sucesso “Chão da praça”, Moraes Moreira iniciou a apresentação no projeto Por do Sol, na Praça Castro Alves, nesta terça-feira, 5, último dia de folia em Salvador. Ele se apresentou ao lado do filho, o músico Davi Moraes, e tocou vários sucessos que contam a história do Carnaval. “Eu sou meio que dono dessa praça. Então, vai chegando, galera”, disse o primeiro cantor de trio elétrico ao iniciar o show.

O professor Alessandro Correia levou a esposa, Andréia Santos, e os dois filhos pequenos, Dante e Maitê, para curtir o som do baiano de Ituaçu. A praça que homenageia o Poeta dos Escravos tem um significado especial para o casal.

“Há 25 anos começamos a namorar, era uma terça-feira de Carnaval. Desde 1994 estamos juntos. Depois disso, sempre curtimos o Carnaval de Salvador por aqui. O clima aqui é bem família ao som de Moraes”, disse o educador. Entre as músicas favoritas do casal estão “Chame gente” e “Eu sou o Carnaval”.

Hospedada na casa de uma amiga em Salvador, a médica carioca Tânia Chaves revelou que curte a folia desde o primeiro dia oficial da festa. “A gente não parou um dia. Hoje ela escolheu a Castro Alves para a gente começar a noite. Aqui é um encontro de energia, um clima muito legal, as crianças brincando, tudo bem família, com tranquilidade”, afirmou, depois de tirar várias fotos com a amiga Laiz Lima.

Lotação máxima

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, cerca de 50 mil pessoas estiveram diariamente no projeto Pôr do Sol. Em sua avaliação, e este ano o projeto atingiu seu ápice.

“Foi um processo que a gente começou a fazer no ano passado, justamente para tentar devolver à Praça Castro Alves o brilho que já teve no passado, levando grandes atrações para lá. Isso deu certo no ano passado, e então as pessoas já tinham a expectativa para esse ano. Funcionou muito bem desde o primeiro dia. É um lugar icônico da cidade de Salvador, que está sendo requalificado, com aquela vista da Baía de Todos-os-Santos. E, quando junta tudo isso, é maravilhoso para a Praça Castro Alves”, pontua.

Shows

O projeto Pôr do Sol começou no domingo, 3, com apresentações de Baby do Brasil, Larissa Luz, Luedji Luna e Xenia França. Na segunda-feira, 4, a bordo do trio elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, os irmãos Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macêdo transformam a praça em um verdadeiro baile. Além de Moraes Moreira, também se apresentam, nesta noite, Márcia Short, Elaine Fernandes e Katia Guimma.

Moraes Moreira se apresenta em trio elétrico na Praça Castro Alves | Foto: Divulgação/ATarde

