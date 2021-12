Moraes Moreira e Armandinho puxam a pipoca na Barra

Primeiro a cantar sobre um trio elétrico, ainda quando o veículo não era adaptado para voz, Moraes Moreira foi aclamado pelo público na terça-feira, 9, na Barra, no último dia de Carnaval. Na festa marcada pelo retorno às origens sem cordas, o cantor reafirmou o que sempre fez: a alegria do folião pipoca.

Mesmo ansioso para tocar, por conta do atraso de cerca de uma hora e meia na fila de trios, Moraes arrastou uma plateia de todas as idades, da Barra até Ondina. Para quem estava no chão do Farol, valeu a pena esperar pela passagem de um dos grandes nomes da história da festa na Bahia.

Antes de se apresentar, porém, Moraes falou com exclusividade para A TARDE, enquanto ainda fazia a passagem de som, em frente ao Forte de Santa Maria, na Barra. O cantor avaliou que, caso a festa carnavalesca não retornasse à proposta democrática, estaria com o futuro comprometido.

"Eu venho falando isso há anos. Agora, neguinho abaixo a corda, posa de bonzinho, é porque está vendo que não dá mais pé", analisou Moraes. "Essa fórmula (de blocos e camarotes) está cansada. Ninguém quer mais ficar dentro de uma corda, bebendo uma cerveja que impõem", acrescentou.

Moraes, que tem 47 carnavais, desde a fubica de Dodô e Osmar, lembra que nunca levantou corda para segregar o público. Ainda, ressaltou a falta de qualidade das músicas atuais que fazem sucesso no Carnaval. Para ele, composições carentes no quesito poesia.

"Minha filosofia é apresentar a música da Bahia. Canções que atravessam muitos carnavais, como Pombo Correio, Chame Gente, Chão da Praça", disse. "Pensam que música para Carnaval não pode ter poesia. Pode e deve. Tem música que passa e, no outro ano, ninguém mais lembra", provocou o artista.

Público

Ao redor do trio, um público majoritariamente formado por jovens seguiu os passos da "majestade", que se apresentou ao lado do filho Davi Moraes. Era mais de 21h30, quando o cantor puxou a primeira música e, ao som de Chame Gente, levou à loucura aquela mistura.

Houve quem passasse o Carnaval todo longe dos circuitos, mas foi na derradeira noite "só para ver Moraes". "Esse, sim, sabe fazer uma festa de verdade, com música de qualidade, feita para o povo", avaliou a administradora Márcia Oliveira, 37 anos, que "arrastou" o marido junto com ela.

Armandinho e Baby

Antes de ele se apresentar, passou pela Barra, na noite de terça outro ícone da folia pioneira: o trio Armandinho, Dodô & Osmar, onde Moraes começou\Depois dele, outro nome que fez sucesso com o grupo Novos Baianos: a cantora Baby do Brasil, que veio agitando a massa ao som de antigos carnavais, a bordo da mítica Caetanave.

