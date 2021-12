Moraes Moreira celebra Tropicália e folia baiana com música “Doidinho”; ouça

Moraes Moreira lançou nesta sexta-feira, 17, a música "Doidinho", que homenageia o Carnaval baiano e aos 50 anos do surgimento do movimento cultural Tropicália, também celebrado neste ano.

A letra traz referências à diversos pontos de Salvador como Avenida Sete, a Barra, a Praça Castro Alves e o Pelourinho. Moraes vai cantar ao vivo a música no trio Moraes70Moreira, que celebra os 70 anos do músico e vai desfilar domingo, 26, e terça, 28, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Ouça a música

