Moradores reclamam de 'corredor' de banheiros químicos na Barra

O Carnaval ainda não começou, mas os banheiros químicos que serão utilizados na festa já são motivo de polêmica. Alguns moradores da Barra reclamam do local escolhido para instalar os equipamentos. As estruturas foram montadas junto a balaustrada que separa o calçadão da praia.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), Waltson Campos, argumenta que a imagem dos sanitários agrega um aspecto ruim para a capital baiana, já que estamos na alta estação (verão) e centenas de turistas visitam o bairro diariamente.

"Não é a primeira vez que eles fizeram isso. No ano passado, foi a mesma coisa. Pode escorrer dejetos para a praia e consequentemente para o mar. Mesmo que usem produtos químicos biodegradáveis, de uma certa forma acaba poluindo o oceano. Vale ressaltar que ali é uma área de banho", ponderou.

Para Waltson, a solução "seria distribuir os banheiros nas regiões do Hospital Espanhol ou no muro da base da Marinha". Ele ainda sugeriu que o governo municipal procure a comunidade para discutir o assunto no próximo ano, já que ele não acredita que o problema seja resolvido para a folia deste ano.

Barra sem Carnaval

O presidente da associação argumenta que o problema relacionado aos banheiros é consequência da falta de estrutura da Barra para comportar o Carnaval. "A Barra cresceu muito nos últimos anos e atrai milhares de pessoas para a festa. A prefeitura ainda insiste em fazer um evento de tal porte em um local que não aguenta mais a demanda e, principalmente, para comportar o número de banheiros", questionou.

O líder da comunidade nega que a associação queira acabar com a folia. "Não queremos que acabe, apenas que se reestruture. Usando os eventos que aconteceram no último final de semana (Furdunço e Fuzuê) como exemplo, as pessoas vieram e curtiram a festa sem agonia. Tudo aconteceu de forma tranquila com pequenos blocos", falou.

Por meio de nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que "os sanitários foram montados para atender as necessidades do Carnaval e que, com a intenção de atender os interesses do bairro e dos foliões, os equipamentos foram transferidos para a via principal, onde há uma grande aglomeração de pessoas por conta da concentração dos blocos".

*Sob a supervisão da editora Paula Pitta

adblock ativo