Moradores do Alto do Cabrito ainda curtem clima de Carnaval

A folia acabou? Não para os moradores do Alto do Cabrito. Eles curtiram neste domingo, 21, o 13º ano de festa da Ressaca do Carnaval. Mantendo a 'receita' de toda boa festa popular, houve desfile de trios e blocos, cerveja e muita gente na porta de casa.

Desde o início da avenida Suburbana já era possível notar que o tão esperado bloco 'As Cabritas' roubaria de novo a cena, desta vez com a galera vestida de Branca de Neve.

"Fico feliz por ter ganhando essa proporção. Hoje, temos mais de mil associados do bloco. Um sucesso que eu não esperava quando isso começou", afirma o fundador e coordenador da agremiação, Arnaldo Castro.

A rua Ana Piedade ficou lotada com tanta gente querendo curtir. Tudo isso porque não existe apenas o bloco 'As Cabritas', mas muitos outros que também colocam o trio na rua.

Curtir com amigos

Há cinco anos participando do bloco, os amigos Carlos Rocha, 45, e Robson Santana, 27, desta vez trouxeram outro colega para conhecer o que eles chamam de "festa da alegria": Samuel Santos, 28. Todos eles são moradores de outros bairros.

O funcionário público Carlos mora no Largo de Roma, o segurança Robson é da Ribeira e Samuel, do Lobato. Mas isso não é empecilho para todos curtirem a festa no Alto do Cabrito.

"Venho todos os anos, é pura diversão!", declara Robson. "Ano que vem tem mais", afirma Carlos. Cheio de espectativa em seu primeiro ano, Samuel disse que esperava curtir muito e já estava a fim de voltar.

