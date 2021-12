Moradores da Cidade Baixa retomam folia tradicional

O encontro do Jegue de Cueca e da Jega de Calçola voltou a acontecer neste domingo, 31, na região da região da Península de Itapagipe para a alegria dos moradores, numa tradição que vem desde os anos 50.

Nos anos 60, eu vinha pra festa, embora morasse em Plataforma. Isso daqui representa a valorização de um povo, a união das famílias e a tradição comunitária", contou o artista plástico, André Lopes, 69 anos.

Desfilando pelos bairros de Massaranduba e Uruguai, o cortejo seguia com alegria ao som de um trio elétrico. "O Jegue de Cueca e Jega de Calçola é um carnaval de bairro que existe há mais de 50 anos, e que nós recuperamos. É aberto aos moradores da região", explicou Raimundo Nascimento, 52 anos, um dos organizadores do evento e membro do Colegiado de Cultura de Itapagipe (CAMMPI).

"Participo desde o seu resgate. Era um cortejo que acontecia nos anos 50, mas que desapareceu. Então resolvemos resgatá-lo, após ouvir a experiência dos antigos", disse a educadora social Jamira Muniz, 51 anos.

Importância

Embora seja um evento voltado aos moradores da Cidade Baixa, trata-se de algo relevante na história carnavalesca da cidade, como bem lembra o artista plástico André Lopes, 69 anos, que vivenciou a experiência nos anos 1960. "Dodô e Osmar vinham tocar nele, nas chamadas formiguinhas. Bons tempos", relatou.

