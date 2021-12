Moradora de Serrinha é eleita Rainha do Carnaval de Salvador

A estudante de enfermagem Evelin Oliveira, 19 anos, foi a escolhida para assumir o trono de Rainha do Carnaval de Salvador 2018. A eleição foi realizada na noite desta quinta-feira, 1º, no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador. Ao todo, 12 candidatas estavam na disputa.

As xarás Juliana Santana, 21 anos, Juliana da Silva, 30 anos, são as novas princesas da folia de Momo. Elas ficaram em 1º e 2º lugar, respectivamente.

Evelin é moradora da cidade de Serrinha (a 170 quilômetros de Salvador). Ela faturou o prêmiro de R$ 6 mil e uma passagem para a Europa. Já as princesas ganharam R$ 3 mil (1º lugar) e 2 mil (2º lugar).

