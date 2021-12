Moradora de Itapuã é a nova Deusa do Ébano do Ilê

Alexandra Amorim, 33 anos, realizou seu sonho. Tornou-se a Deusa do Ébano do bloco Ilê Aiyê durante a Noite da Beleza Negra, que começou na noite de sábado, 24, e terminou na madrugada deste domingo, 25, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

Professora de educação física, ela mora em Itapuã e não esconde a felicidade de ter conquistado a coroa do mais belo dos belos. Mas o título foi ainda mais especial porque Alexandra o dedicou ao pai e à famáilia

"Meu pai não está presente fisicamente, mas acredito que, onde ele estiver, deve estar festejando este momento", disse ela, emocionada.

Mais duas princesas dividirão a responsabilidade com Alexandra no tradicional desfile do Ilê, no sábado de Carnaval, quando a agremiação afro subirá a Ladeira do Curuzu com destino ao circuito Osmar (Centro).

São elas: Larissa Oliveira, 21 anos, de Cajazeiras (que ficou em segundo lugar), e Milena Sampaio, 30 anos, do Cabula (terceira colocada).

Larissa Oliveira (2ºlugar), Alexandra Amorim (1ºlugar) e Milena Sampaio (3º lugar)

(Foto: André Frutuoso | Divulgação)

