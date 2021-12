Momo será eleito na sexta-feira

Apresentações musicais, aulas de dança, bailinhos, oficinas de customização de turbantes e final do Concurso do Rei Momo 2015. Estas são algumas das atividades que serão oferecidas pela Praça do Carnaval do Shopping Center Lapa desta quarta-feira, 4, até o próximo, dia 13. A ação é gratuita. A eleição de momo acontece nesta sexta-feira, 6, a partir das 18h. O vencedor vai receber um prêmio de R$ 10 mil.

