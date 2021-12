Missinho conta que teve desafio ao vivo no trio

Missinho foi o primeiro cara a comandar os vocais do Chiclete com Banana. Em sua passagem pelo grupo, nos anos 80, emplacou músicas inesquecíveis, como 'Sementes' e 'Mistério das Estrelas'. Ao Papo Axé ele contou momentos que passou no Carnaval.

Alguma história de carnaval inesquecível?

Rolou no Campo Grande, no bloco Traz os Montes. Surgiu um boato que a gente tocava no playback. Um jornalista resolveu fazer um teste e pediu pra eu solar o Brasilerinho na guitarra baiana. Aceitei o desafio. Parava e continuava quando ele pedia. Pra surpresa geral, os foliões, acostumados com os trios mecanizados, foram à loucura ao ouvirem aquele solo ao vivo. Muito legal.



E a mulherada, chovia naquele época?

Rapaz, as meninas realmente ficavam meio doidinhas. Tinham umas, mais ousadas, que até tentavam escalar o trio em movimento, imagine! Eu, claro, ficava preocupado, já que naquela época a gente não tinha tanta estrutura, eram muitos fios e equipamentos ligados. Já pensou se alguém tomasse um choque fazendo uma arte dessas? Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada.

