Ministério da saúde irá distribuir 3 milhões de preservativos em Salvador

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, juntamente ao secretário Nacional de Vigilância e Saúde, Wanderson Kléber de Oliveira, e o prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, lançaram na capital baiana, nesta sexta-feira, 22, no Pascoal Praia Hotel, na Barra, a campanha nacional de prevenção às ISTs/AIDS, com foco no Carnaval.

O evento teve como intuito, além do enfoque no combate as doenças sexualmente transmissíveis, a apresentação do embaixador do carnaval e da nova embalagem do contraceptivo, entre outras ações.

Distribuição em Salvador e unidades "Fique Sabendo"

Durante a coletiva, ACM Neto ressaltou os principais cuidados que os foliões devem tomar durante os dias do carnaval.

"Nós temos a consciência que essa festa não é apenas o momento da música, da alegria e diversão. É momento de levar mensagens para a vida das pessoas. Não tem melhor oportunidade do que no Carnaval, para trazermos essas mensagens em prol de uma vida mais saudável", declarou o prefeito.

Ainda durante a entrevista, ACM afirmou que a estimativa de distribuição esse ano das camisinhas no carnaval de Salvador é de, aproximadamente, 3 milhões de preservativos. Além disso, foi apresentado o projeto e as unidades do 'Fique Sabendo'.

"Serão duas unidades. Uma na Carlos Gomes, que dará assistência em toda a parte do Centro Histórico, e outra na Barra. Nessas unidades, as pessoas poderão fazer os exames de HIV, Sífilis e Hepatite. Caso haja alguma detecção dessas DST's, nós já temos todo um protocolo de como proceder", ratificou.

Novo embaixador e nova embalagem para a campanha

Com o intuito de evitar o avanço das DST's, o secretário de Vigilância e Saúde afirmou que a campanha intitulada "Pare, pense e use camisinha" terá o foco voltado para os homens de 15 a 39 anos, maiores afetados, com 75% dos mais de 30 mil casos registrados. O vídeo da campanha será divulgado em redes sociais, pelo Ministério da Saúde, onde o cantor Gabriel Diniz será o grande embaixador.

Outra grande novidade da ação, será a mudança nas embalagens das camisinhas. O novo modelo, segundo Wanderson Kléber, foi escolhido e alterado com o objetivo de se comunicar melhor com o público jovem, que possuem os maiores índicies de falta de proteção na hora do sexo.

Diminuição dos índices e público LGBT

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, enfatizou a importância da redução nos crescentes percentuais de contágio pela doenças sexualmente transmissíveis. "É preciso que a gente entenda que o maior carnaval do mundo, que é o de Salvador, não deve precisar fazer grandes atendimentos. Que doenças sexualmente transmissíveis possam ser diminuídas e não aumentadas progressivamente", explicou.

Quando questionado a respeito da ausência do direcionamento ao público gay, o ministro informou que a campanha será direcionada para o público masculino, independente da orientação.

"Tudo depende da maneira como a gente comunica o HIV e essas doenças. Temos que deixar claro que a gente celebra sempre a vida. Não importa a orientação sexual, e sim, o comportamento de risco que pode fazer com que nosso grande carnaval se torne algo triste para todos que amamos", afirmou Mandetta.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

